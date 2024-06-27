Клим Шипенко снимет ремейк сказки "Королевство кривых зеркал"

В России переснимут "Королевство кривых зеркал"

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Клим Шипенко — один из самых популярных российских режиссёров последних лет. Он стал знаменитым после выхода первой части "Холопа", а после "Вызова" с Юлией Пересильд его имя загремело не только по всей России, но и по многим другим странам.

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Неудивительно, что Шипенко уверен в своём успехе и решается на смелые эксперименты. Он собрался переснять советский фильм "Королевство кривых зеркал", ставший классикой детского кино.

Сказка вышла в 1963 году. Она посвящена приключениям маленькой Оли, попавшей в зазеркалье и встретившей своего близнеца — девочку Яло. Вместе они боролись с королём-тираном, который казался остальным жителям волшебной страны добрым и справедливым, поскольку обманчивые зеркала искажали его истинную сущность.

Подробности о ремейке "Королевства кривых зеркал" пока не сообщаются. Известно, что он будет снят не раньше 2026 года.