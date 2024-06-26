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Пришла какая-то тетя Мотя: Глафира Тарханова рассказала, как муж встречает её с работы

Глафира Тарханова рассказала, что муж просит её умываться после работы

1:03
Кино

Вот уже 19 лет Глафира Тарханова и актёр Малого театра Алексей Фадеев состоят в браке. При этом они не следят за профессиональными успехами друг друга.

Глафира Тарханова рассказала, что муж просит её умываться после работы
Фото: YouTube канал Аллея Звёзд by Скриншот видео YouTube канала Аллея Звёзд is licensed under public domain

40-летняя актриса, известная по ролям в сериалах "Измены" и "Громовы", поделилась, что дома они с мужем не говорят о работе. Актриса строго следует давней семейной договорённости оставлять все рабочие моменты "за порогом дома".

Алексей не любит, когда она возвращается в сценическом образе и даже просит её после спектакля умываться. По словам актрисы, его это даже пугает, мужу больше нравятся её родные веснушки.

"Говорит: "Пожалуйста, я даже тебя обнимать не буду, потому что пришла какая-то там тётя Мотя со сцены какой-то". Потому что иногда у меня боевой раскрас — я прихожу как будто с вечеринки или с дискотеки", — рассказала Тарханова.

Ранее Правда.ру писала, что Лев Зулькарнаев из "Слова пацана" намекнул на съёмки второго сезона сериала

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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