Пришла какая-то тетя Мотя: Глафира Тарханова рассказала, как муж встречает её с работы

Глафира Тарханова рассказала, что муж просит её умываться после работы

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Вот уже 19 лет Глафира Тарханова и актёр Малого театра Алексей Фадеев состоят в браке. При этом они не следят за профессиональными успехами друг друга.

Фото: YouTube канал Аллея Звёзд by Скриншот видео YouTube канала Аллея Звёзд is licensed under public domain

40-летняя актриса, известная по ролям в сериалах "Измены" и "Громовы", поделилась, что дома они с мужем не говорят о работе. Актриса строго следует давней семейной договорённости оставлять все рабочие моменты "за порогом дома".

Алексей не любит, когда она возвращается в сценическом образе и даже просит её после спектакля умываться. По словам актрисы, его это даже пугает, мужу больше нравятся её родные веснушки.

"Говорит: "Пожалуйста, я даже тебя обнимать не буду, потому что пришла какая-то там тётя Мотя со сцены какой-то". Потому что иногда у меня боевой раскрас — я прихожу как будто с вечеринки или с дискотеки", — рассказала Тарханова.

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