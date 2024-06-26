Слава вернётся: Лев Зулькарнаев из "Слова пацана" намекнул на съёмки второго сезона сериала

Лев Зулькарнаев рассказал о новых съёмках в ДК

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Лев Зулькарнаев, Зима из "Слова пацана", заинтриговал фанатов роликом из гримёрного вагончика.

Фото: YouTube канал Кино в деталях by Скриншот видео YouTube канала Кино в деталях is licensed under public domain

26 июня, Зулькарнаев поделился видео, в котором он выходит из вагончика со словами о Славе из нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова будто намекая, что съёмки второго сезона "Слова пацана" уже начались, а сам актёр готов снова перевоплотиться в своего персонажа по прозвищу Зима.

"Ну что, вы думали, Слава вернется? А вот он я. Снимаемся опять, к сожалению, в одном проекте. Дам подсказку. Сниматься сегодня будем в ДК. Вот и вся подсказка", — заявил артист.

Ранее Правда.ру писала, что начались съёмки остросюжетного сериала "СМЕРШ. 1944" с Игорем Петренко.