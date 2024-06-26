Звезда фильма "Брат 2" рассказал, что мог стать инвалидом

Актёр Дмитрий Орлов признался, что мог стать инвалидом в 50 лет

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда фильма "Брат 2" Дмитрий Орлов признался, что переживал из-за операции, которую ему надо было провести на фоне "тяжёлой болезни". Об этом он рассказал на YouTube-канале "Татьяна Зозуля".

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Актёр сообщил, что мог стать инвалидом в возрасте 50 лет.

"Рассматривался вариант, что я просто не вернусь, а второе, что гораздо более ужасно, что я в 50 лет стану настоящим инвалидом", — рассказал он.

Тем не менее, Дмитрий Орлов отметил, что операция прошла успешно. Однако он на протяжении длительного времени восстанавливался.

"Были галлюцинации на фоне болевых ощущений. <...> Я просыпаюсь от того, что папа сидит на постели. Он был до такой степени прям живой-живой. Мы с ним разговаривали, он учил меня жизни", — сообщил актёр.

Ранее Pravda.Ru писала, что Дмитрий Орлов сожалеет о скандальном разводе с Ириной Пеговой.