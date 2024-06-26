Звезда фильма "Брат 2" рассказал, что мог стать инвалидом

Звезда фильма "Брат 2" Дмитрий Орлов признался, что переживал из-за операции, которую ему надо было провести на фоне "тяжёлой болезни". Об этом он рассказал на YouTube-канале "Татьяна Зозуля".
Актёр сообщил, что мог стать инвалидом в возрасте 50 лет.
"Рассматривался вариант, что я просто не вернусь, а второе, что гораздо более ужасно, что я в 50 лет стану настоящим инвалидом", — рассказал он.
Тем не менее, Дмитрий Орлов отметил, что операция прошла успешно. Однако он на протяжении длительного времени восстанавливался.
"Были галлюцинации на фоне болевых ощущений. <...> Я просыпаюсь от того, что папа сидит на постели. Он был до такой степени прям живой-живой. Мы с ним разговаривали, он учил меня жизни", — сообщил актёр.
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