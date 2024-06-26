Стала известна дата выхода сериала "Игры" про Олимпиаду-1980 в Советском Союзе

Премьера сериала "Игры" состоится 3 августа. В тот день завершились Олимпийские игры в Москве в 1980 году. Об этом пишет "Кинопоиск".
Над лентой работала команда "Нулевого пациента" — продюсер Александра Ремизова и режиссёр Евгений Стычкин. В картине приняли участие Григорий Верник, Юрий Стоянов, Игорь Костолевский и другие актёры. Известно, что в сериале будет 8 эпизодов. В день начала показов выйдут первые 2 серии.
По сюжету сына советского функционера Игоря Зорина отправляют на перевоспитание в оргкомитет Олимпиады-80. Там он знакомится со спортсменами, тренерами и волонтёрами. Взгляд героя на жизнь кардинально меняется.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.