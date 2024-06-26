Стала известна дата выхода сериала "Игры" про Олимпиаду-1980 в Советском Союзе

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Премьера сериала "Игры" про Олимпиаду-1980 состоится 3 августа

0:51
Кино

Премьера сериала "Игры" состоится 3 августа. В тот день завершились Олимпийские игры в Москве в 1980 году. Об этом пишет "Кинопоиск".

Премьера сериала "Игры" про Олимпиаду-1980 состоится 3 августа
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Над лентой работала команда "Нулевого пациента" — продюсер Александра Ремизова и режиссёр Евгений Стычкин. В картине приняли участие Григорий Верник, Юрий Стоянов, Игорь Костолевский и другие актёры. Известно, что в сериале будет 8 эпизодов. В день начала показов выйдут первые 2 серии.

По сюжету сына советского функционера Игоря Зорина отправляют на перевоспитание в оргкомитет Олимпиады-80. Там он знакомится со спортсменами, тренерами и волонтёрами. Взгляд героя на жизнь кардинально меняется.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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