Даже внучке интересно: Леонид Каневский узнал от родных про множество мемов о себе

Леонид Каневский удивился популярности программы "Следствие вели…" среди молодёжи

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Леонид Каневский высказался о популярности программы "Следствие вели…" и мемах про себя.

Фото: commons.wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.

Каневский — известный советский и российский актёр. Старшему поколению он запомнился по детективному сериалу "Следствие ведут ЗнаТоКи" и комедии "Бриллиантовая рука"

Молодое поколение познакомилось с замечательным артистом уже в роли ведущего передачи "Следствие вели…", которая выходит с 2006 года на телеканале НТВ. Этот проект до сих пор пользуется популярностью: последний выпуск был выпущен в 2023 году.

Актёру о его популярности среди молодежи рассказала дочка. Она же показала множество мемов с фразами из передачи: "Без длинных предисловий", "Никто, конечно же, ничего не…", "Но это уже совсем другая история".

Каневский был приятно удивлен. Особенно ему понравилось, что в шутках не было использовано непристойных слов. Ведущий посчитал это знаком уважения.

"Сам обалдеваю! В чем секрет? Я думаю, успех нашей программы, — говорю "нашей", потому что это команда работает, — в том, что мы попали в точку, в то, что волнует, интересует людей. Наша жизнь: вчера, сегодня, завтра. Даже моей внучке это жутко интересно".

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