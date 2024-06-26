Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене

В 2020 году российский фигурист Илья Авербух женился на актрисе Лизе Арзамасовой. В том же году у них родился сын Лев, который уже проявляет интерес к профессии мамы.
Арзамасова не раз рассказывала об успехах Льва на сцене. Мальчик с удовольствием демонстрирует разные эмоции и охотно постигает азы актёрской игры.
Также Лев часто ходит на постановки с участием своей мамы. Его любимый спектакль — "Золушка". Он уже знает все роли и представляет себя принцем, который спасает свою Золушку.
Илья Авербух в интервью говорил, что его сын очень артистичный, хотя, возможно, и не такой спортивный. Однако уже сейчас можно заметить его потенциал. Это чувствуется в его походке, беге и координации.
"Фигурное катание — сложно-координационный вид спорта, где надо владеть своим телом, понимать. В общем, парень танцевальный, артистичный. На коньки поставим, а там посмотрим", — говорит Илья.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.