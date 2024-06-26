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Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене

Сын Арзамасовой, 2-летний Лёва, выучил свою первую роль

Кино

В 2020 году российский фигурист Илья Авербух женился на актрисе Лизе Арзамасовой. В том же году у них родился сын Лев, который уже проявляет интерес к профессии мамы.

Сын Арзамасовой, 2-летний Лёва, выучил свою первую роль
Фото: t.me/LizaArzamasova is licensed under public domain

Арзамасова не раз рассказывала об успехах Льва на сцене. Мальчик с удовольствием демонстрирует разные эмоции и охотно постигает азы актёрской игры.

Также Лев часто ходит на постановки с участием своей мамы. Его любимый спектакль — "Золушка". Он уже знает все роли и представляет себя принцем, который спасает свою Золушку.

Илья Авербух в интервью говорил, что его сын очень артистичный, хотя, возможно, и не такой спортивный. Однако уже сейчас можно заметить его потенциал. Это чувствуется в его походке, беге и координации.

"Фигурное катание — сложно-координационный вид спорта, где надо владеть своим телом, понимать. В общем, парень танцевальный, артистичный. На коньки поставим, а там посмотрим", — говорит Илья.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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