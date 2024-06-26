Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене

Сын Арзамасовой, 2-летний Лёва, выучил свою первую роль

В 2020 году российский фигурист Илья Авербух женился на актрисе Лизе Арзамасовой. В том же году у них родился сын Лев, который уже проявляет интерес к профессии мамы.

Фото: t.me/LizaArzamasova is licensed under public domain

Арзамасова не раз рассказывала об успехах Льва на сцене. Мальчик с удовольствием демонстрирует разные эмоции и охотно постигает азы актёрской игры.

Также Лев часто ходит на постановки с участием своей мамы. Его любимый спектакль — "Золушка". Он уже знает все роли и представляет себя принцем, который спасает свою Золушку.

Илья Авербух в интервью говорил, что его сын очень артистичный, хотя, возможно, и не такой спортивный. Однако уже сейчас можно заметить его потенциал. Это чувствуется в его походке, беге и координации.