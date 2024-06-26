Поклонники Анастасии Заворотнюк предположили, что её дочь Мила не понимает, что мама умерла

Поклонники Анастасии Заворотнюк беспокоятся о душевном состоянии её пятилетней дочери

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Поклонники Анастасии Заворотнюк переживают за овдовевшего Петра Чернышёва, который очень любил жену и говорил, что она сделала его жизнь счастливой. Также поклонники сочувствуют матери Анастасии, но ещё большее беспокойство у них вызывает душевное состояние пятилетней дочери Заворотнюк и Чернышёва Милы.

Фото: unsplash.com by Ester Marie Doysabas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению некоторых пользователей Сети, Мила может не понимать, какое горе произошло в семье, потому что она привыкла, что мамы всё время не было дома. Заворотнюк постоянно находилась в больнице, поэтому сейчас Мила могла не почувствовать, что что-то поменялось.

Также поклонники актрисы предположили, что Мила ещё слишком мала, чтобы понимать, что такое смерть, однако пять лет — это уже достаточно осознанный возраст, к тому же вряд ли Чернышёв стал скрывать от ребёнка правду.

Ещё один признак, по которому можно сделать вывод, что Мила, вопреки мнению комментаторов, всё понимает, — это то, как она утешала отца, когда они вместе пришли на кладбище.