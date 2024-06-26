Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ готовы начать показательное наступление перед июльским саммитом НАТО
Простой способ избавиться от жары в машине
В приложении Slimmer бариатрические пациенты смогут получить онлайн консультацию
С начала года спрос на загородное жильё в регионах вырос на 30%, подсчитал "Мармакс"
Индия планирует выпускать 8,77 млн легковых автомобилей в год
РКК "Энергия" показала стрижку космонавта на МКС
Тренер рассказала, почему стоит попробовать асану "собака мордой вниз"
Почему кошка трется мордой о ноги хозяина
Стилист поделился советами о том, как стильно и удобно одеваться во время дождя
Муж Марго Робби, знаменитой по фильму "Барби", рассказал, что ссорится с женой из-за сладостей

Марго Робби ссорится с мужем из-за национальных десертов из их родных стран

1:11
Кино

Британский продюсер Томас Акерли женат на исполнительнице главной роли в фильме "Барби" Марго Робби. У супругов случаются ссоры, но при этом можно смело сказать, что они живут дружно, если учесть основную причину их разногласий.

Марго Робби ссорится с мужем из-за национальных десертов из их родных стран
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Rawlinson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Акерли и Робби ссорятся не из-за обид и даже не из-за ревности, а всего-навсего из-за сладостей. Актриса по происхождению австралийка, и она уверена, что лучшей сладости, чем австралийский "Тим Тэмс", просто не найти, а Акерли утверждает, что нет ничего вкуснее, чем "Пингвинз" из его родной Великобритании.

"Тим Тэмс" состоит из двух бисквитов, разделённых начинкой из твёрдого шоколадного крема, а "Пингвинз" — это батончики из молочного шоколада с бисквитной и шоколадной начинкой.

Пожалуй, чувство юмора можно назвать залогом крепкого брака Робби и Акерли. Продюсер пошутил насчёт того, что он хочет видеть больше спортивного духа соперничества между Великобританией и Австралией. Также он отметил, что уже понемногу начинает чувствовать себя австралийцем, как и его супруга почувствовала, что значит быть британкой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Чулпан Хаматова развеяла слухи о том, что она никому не нужна в Латвии
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Российская армия наступает в пригороде Угледара Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле
Раз и навсегда избавьтесь от колорадских жуков: просто используйте горчичный порошок
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Индия планирует выпускать 8,77 млн легковых автомобилей в год
РКК "Энергия" показала стрижку космонавта на МКС
Тренер рассказала, почему стоит попробовать асану "собака мордой вниз"
Марго Робби ссорится с мужем из-за национальных десертов из их родных стран
Почему кошка трется мордой о ноги хозяина
Стилист поделился советами о том, как стильно и удобно одеваться во время дождя
Российская армия наступает в пригороде Угледара
Как принимать душ летом так, чтобы избежать дополнительного потоотделения
Счастливый конец "дела Ассанжа": он свободен и летит в Австралию
"Парламентская газета" не нашла замка Аллы Пугачёвой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников