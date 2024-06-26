Муж Марго Робби, знаменитой по фильму "Барби", рассказал, что ссорится с женой из-за сладостей

Марго Робби ссорится с мужем из-за национальных десертов из их родных стран

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Британский продюсер Томас Акерли женат на исполнительнице главной роли в фильме "Барби" Марго Робби. У супругов случаются ссоры, но при этом можно смело сказать, что они живут дружно, если учесть основную причину их разногласий.

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Акерли и Робби ссорятся не из-за обид и даже не из-за ревности, а всего-навсего из-за сладостей. Актриса по происхождению австралийка, и она уверена, что лучшей сладости, чем австралийский "Тим Тэмс", просто не найти, а Акерли утверждает, что нет ничего вкуснее, чем "Пингвинз" из его родной Великобритании.

"Тим Тэмс" состоит из двух бисквитов, разделённых начинкой из твёрдого шоколадного крема, а "Пингвинз" — это батончики из молочного шоколада с бисквитной и шоколадной начинкой.

Пожалуй, чувство юмора можно назвать залогом крепкого брака Робби и Акерли. Продюсер пошутил насчёт того, что он хочет видеть больше спортивного духа соперничества между Великобританией и Австралией. Также он отметил, что уже понемногу начинает чувствовать себя австралийцем, как и его супруга почувствовала, что значит быть британкой.