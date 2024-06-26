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Этот фильм с Мордюковой запретил Брежнев: в нём поднимались недопустимые для советского кино темы

В фильмографии Мордюковой есть фильм, который запретил Брежнев

1:22
Кино

В фильмографии Нонны Мордюковой было множество фильмов, которые пришлись по вкусу зрителям и в которых актриса воплотила всё своё мастерство. Это и "Женитьба Бальзаминова", и "Бриллиантовая рука", и "Родня", и другие ленты, однако драма "Комиссар", снятая в 1967 году, была запрещена Леонидом Брежневым.

В фильмографии Мордюковой есть фильм, который запретил Брежнев
Фото: nationaalarchief.nl by Anefo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Фильм снят по рассказу Василия Гроссмана "В городе Бердычеве", действие которого происходит во время Гражданской войны. Мордюкова сыграла комиссара Красной Армии Клавдию, в чьи жизненные планы вмешалась неожиданная беременность. В фильме было поднято много неудобных для того времени тем: жестокость и бессмысленность войны, антисемитизм, потери, связанные опять же с войной.

"Комиссар" отличается от большинства других советских фильмов на политические темы отсутствием пропаганды, восхваляющей власть. Более того, в "Комиссаре" она критикуется. Кроме того, в этом фильме показана ценность человеческой жизни и индивидуальность каждой отдельно взятой личности, что тоже не приветствовалось в советской киноиндустрии.

Режиссёру Александру Аскольдову пришлось попрощаться с карьерой. Больше он не снимал кино, а "Комиссара" показали зрителям только в 1987 году.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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