Этот фильм с Мордюковой запретил Брежнев: в нём поднимались недопустимые для советского кино темы

В фильмографии Нонны Мордюковой было множество фильмов, которые пришлись по вкусу зрителям и в которых актриса воплотила всё своё мастерство. Это и "Женитьба Бальзаминова", и "Бриллиантовая рука", и "Родня", и другие ленты, однако драма "Комиссар", снятая в 1967 году, была запрещена Леонидом Брежневым.
Фильм снят по рассказу Василия Гроссмана "В городе Бердычеве", действие которого происходит во время Гражданской войны. Мордюкова сыграла комиссара Красной Армии Клавдию, в чьи жизненные планы вмешалась неожиданная беременность. В фильме было поднято много неудобных для того времени тем: жестокость и бессмысленность войны, антисемитизм, потери, связанные опять же с войной.
"Комиссар" отличается от большинства других советских фильмов на политические темы отсутствием пропаганды, восхваляющей власть. Более того, в "Комиссаре" она критикуется. Кроме того, в этом фильме показана ценность человеческой жизни и индивидуальность каждой отдельно взятой личности, что тоже не приветствовалось в советской киноиндустрии.
Режиссёру Александру Аскольдову пришлось попрощаться с карьерой. Больше он не снимал кино, а "Комиссара" показали зрителям только в 1987 году.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.