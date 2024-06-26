Бен Аффлек разозлился на поджидавших его фотографов: "Из-за вас я мог попасть в аварию!"

Бен Аффлек разозлился на фотографов, которые ждали его у дома Дженнифер Лопес

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Уже долгое время общественность будоражат отношения Бена Аффлека и Дженнифер Лопес на фоне слухов об их разводе. Звёзды постоянно подогревают интерес поклонников и журналистов, и теперь дошло до того, что папарацци начали караулить актёра возле дома его жены.

Фото: flickr.com by Henry Söderlund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Бен Аффлек спускался на машине вниз по горе. Он ехал к дому Лопес и внезапно был ослеплён вспышками фотоаппаратов. Актёра возмутило такое внимание к своей персоне не только из-за того, что ему не дают прохода и вмешиваются в его личную жизнь, но и из-за опасности, которой его подвергли, включая вспышки на фотокамерах.

Аффлек вышел из машины, накричал на одного из фотографов и попросил впредь так не делать, когда он едет вниз по склону.