В "Королеве бензоколонки" должна была сыграть эстонская красавица, но у Румянцевой оказалось важное преимущество

Надежду Румянцеву не сразу утвердили на главную роль в "Королеве бензоколонки"

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Надежда Румянцева сыграла главную героиню в комедии "Королева бензоколонки", и кажется, что она была создана для этой роли, однако изначально на её место прочили актрису из Эстонии.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Abrosimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Начинающий режиссёр Николай Литус, который должен был снимать "Королеву бензоколонки", видел в главной роли только эстонскую актрису Терье Луйк. Она была сногсшибательной красавицей с модельной внешностью, и Литус был уверен, что именно с такой девушкой его фильм станет популярным, но на пробах ему пришлось убедиться в том, что одной внешностью дело не ограничивается.

Луйк оказалась совершенно не смешной, хотя по роли ей нужно было постоянно смешить зрителей и поддерживать общую весёлую и задорную атмосферу. С этой задачей эстонка не справлялась, и тогда вместо неё взяли Надежду Румянцеву, заодно заменив Литуса на более опытного режиссёра Алексея Мишурина.

Справедливость восторжествовала, и в комедии стала сниматься актриса, которая умела смешить, однако её коллеги недоумевали, зачем нужно было брать на роль 17-летней девушки 32-летнюю актрису.