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"Кино пострашнее любого наркотика": яркие цитаты Эльдара Рязанова о работе, жизни и любви

Эльдар Рязанов считал кино наркотиком и думал, что не каждый человек умеет любить

2:21
Кино

Эльдар Рязанов снимал невероятно жизненные и правдивые фильмы. Режиссёр часто принимал активное участие в написании сценариев и даже переписывал целые страницы, написанные другими сценаристами. В результате его герои получались узнаваемыми: такие типажи часто можно встретить в реальности. Неудивительно, что Рязанов любил рассуждать на разные темы и оставил после себя множество ярких цитат.

Эльдар Рязанов считал кино наркотиком и думал, что не каждый человек умеет любить
Фото: commons.wikimedia.org by Hermann Hammer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рязанов буквально горел своей работой и даже говорил, что она необходима ему для здоровья. Без съёмок он начинал болеть и увядать.

"Когда я снимаю фильмы, мне просто некогда болеть. Как только фильм кончается, болезнь и хвороба начинает выползать из всех щелей, поэтому для меня — это рецепт только для меня — мне надо всё время работать", — говорил Рязанов.

Он даже сравнивал кино с наркотиком, настолько сильная зависимость у него была от своей режиссёрской деятельности.

"Я никогда не пробовал наркотики, но читал про это много. Кино пострашнее любого наркотика. Человек, попробовавший кино, добровольно не уходит, есть только единичные случаи", — рассуждал Рязанов.

Режиссёр не мог не коснуться темы любви, ведь большинство его фильмов посвящены именно ей. Рязанов был уверен, что на это чувство способен далеко не каждый человек.

"Многие из нас думают, что любили, но по большому счёту прожили жизнь без любви. Принимали за любовь, или увлечения, или какие-то чувственные привязанности, а любовь — это особое чувство. С моей точки зрения, любить — это как талант, который либо дан человеку, либо нет", — считал Рязанов.

Также он говорил о том, как важно для человеческого взаимопонимания быть на одной волне, и приводил в пример себя. Режиссёр мог в полной мере найти общий язык только с такими же творческими людьми, каким он был сам.

"Когда встречаются кинематографисты, пусть разных поколений, пусть говорящие на разных языках, — они всегда легко поймут друг друга, потому что их объединяет общее дело и интересы. Ни с одним бизнесменом общего языка мне найти ещё не удавалось", — делился Рязанов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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