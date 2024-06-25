Фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд" пройдет на "Роза Хутор"

С 25 по 28 июля на горном курорте "Роза Хутор" покажут лучшие отечественные и зарубежные фильмы о науке и технологиях, искусственном интеллекте, нейросетях, изучении мозга, истории архитектурных новаций, удивительной красоте биоразнообразия и самом сбалансированном питании.
В рамках фестиваля состоятся две российские кинопремьеры. Совместный индо-американский фильм "Ноктюрны" (2024 г.) и греческий "Идеальная еда — секреты средиземноморской диеты" (2024 г.) будут впервые демонстрироваться в нашей стране.
"ФАНК Уикенд" на "Роза Хутор" — это новый формат традиционного фестиваля "ФАНК", который с 2016 года проходит под эгидой Министерства культуры РФ в разных регионах страны, охватывая более чем 200 городов и сел. Его отличительной особенностью является сочетание авторского кино о науке, научных стендапов, лекций и дискуссий.
"ФАНК Уикенд" на "Роза Хутор" проходит при поддержке компании "Интеррос", горного курорта "Роза Хутор", при партнерском участии Научного центра "Идея" и Горного клуба "Спорт-Марафон", на площадке Лектория которого и пройдут все кинопоказы (Роза Хутор, набережная Панорама, 4).
Как отмечает Ирина Белых, программный директор ФАНК, член экспертного совета по неигровому кино Минкульта РФ, куратор инициативы "Наука как искусство" в рамках Десятилетия науки и технологий:
"В этом году ФАНК пройдёт в горах Сочи во второй раз. Фестиваль прошлого года развеял все сомнения о том, что отдых и курортный город — не время и не место для научного кино. На всех показах были аншлаги, а дискуссии после фильмов поражали глубиной и небанальными вопросами. Мы вновь открываем сезон ФАНК нашими хитами, самыми яркими премьерами 2024. Зрителей ждут фильмы о секретах средиземноморской диеты с научным обоснованием её ценности, об этических границах применения искусственного интеллекта, а также новый альманах Лаборатории научного кино ФАНК — 11 работ молодых отечественных режиссёров о новейших достижениях российской науки".
На фестивале актуального научного кино на "Роза Хутор" пройдут не только кинопоказы, но и научные дискуссии после каждого просмотра. Для участия в них в качестве экспертов приглашены ведущие российские ученые и создатели кино. Фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд" на "Роза Хутор" входит в Перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2024 год, утвержденный Министерством культуры РФ.
В программе фестиваля:
Это чувственное путешествие в невидимый мир мотыльков. Несмотря на то, что их жизнь измеряется часами, наблюдение за ними может привести к разгадке тайн нашей планеты.
Дискуссия после просмотра с заместителем директора по экологическому просвещению Кавказского биосферного заповедника им. Х. Г. Шапошникова Ольгой Пеговой.
Захватывающая история о выдающемся советском архитекторе Константине Мельникове, которым восхищался главный европейский архитектурный авангардист Ле Корбюзье.
Картину представит режиссер-документалист Марина-Мария Мельник, лауреат XXII кинофестиваля "Золотой Орел" за лучший неигровой фильм "Мельников".
Дискуссия после показа — с Алексеем Седовым, заведующим Лабораторией клеточной нейрофизиологии человека ФИЦ РАН, грантополучателем программы "Мозг" научного центра "Идея". Ученый является героем одного из фильмов Альманаха — "Сигнал/шум". В нем рассказывается о методе нейрохирургического лечения болезни Паркинсона при помощи воздействия импульсного электротока на определенные структуры головного мозга.
Стартапы используют искусственный интеллект для создания аватаров, позволяющих общаться с близкими после смерти. Пронзительные истории стремления к бессмертию и сложные последствия коммерциализации этой мечты.
Обсуждение после показа с участием эксперта — Ильи Ларина, научного сотрудника университета "Сириус", аспиранта, победителя и призера международных конкурсов и конференций, обладателя именных стипендий. Он работает с искусственным интеллектом в направлении компьютерного зрения.
Диета небогатого жителя Крита оказалась настолько здоровой и сбалансированной, что в 60-е годы прошлого века мужчины на Крите сталкивались с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на 90% реже, чем их американские сверстники. Ученые-диетологи и прославленные повара путешествуют по всему миру, исследуя рацион современных людей в Европе и на других континентах, наиболее популярные продукты и их влияние на состояние здоровья людей.
После показа фильм обсудят известный шеф-повар, телеведущий, гастрономический амбассадор горного курорта "Роза Хутор" Марк Стаценко и главный врач клиники превентивной медицины Rosa Springs, диетолог Елена Давыдова.
На все кинопоказы на площадке в Лектории Горного клуба "Спорт-марафон" (Роза Хутор, наб. Панорама, 4) — вход свободный.
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