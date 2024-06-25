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Звезде "Дома Дракона" пришлось закрыть комментарии из-за критики его персонажа в сериале

Фабьен Франкель закрыл комментарии после критики его героя в "Доме Дракона"

0:42
Кино

Звезда сериала "Дом Дракона" Фабьен Франкель закрыл комментарии в социальных сетях из-за массовой критики его персонажа Кристона Коля. Об этом пишет портал "Чемпионат".

Фабьен Франкель закрыл комментарии после критики его героя в "Доме Дракона"
Фото: unsplash.com by Luke Chesser is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что герой Фабьена Франкеля стал одним из самых противоречивых персонажей в ленте. По этой причине многие поклонники "Дома Дракона" начали писать актёру и обвинять его в грехах Кристона. Через несколько дней звезда сериала закрыл комментарии. Пока он не давал никаких комментариев по этому поводу.

"Дом Дракона" является приквелом "Игры престолов". По сюжету ветви дома Таргариенов сражаются за власть.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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