Звезде "Дома Дракона" пришлось закрыть комментарии из-за критики его персонажа в сериале

Звезда сериала "Дом Дракона" Фабьен Франкель закрыл комментарии в социальных сетях из-за массовой критики его персонажа Кристона Коля. Об этом пишет портал "Чемпионат".
Сообщается, что герой Фабьена Франкеля стал одним из самых противоречивых персонажей в ленте. По этой причине многие поклонники "Дома Дракона" начали писать актёру и обвинять его в грехах Кристона. Через несколько дней звезда сериала закрыл комментарии. Пока он не давал никаких комментариев по этому поводу.
"Дом Дракона" является приквелом "Игры престолов". По сюжету ветви дома Таргариенов сражаются за власть.
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