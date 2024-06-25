Звезда "Людей Икс" может сыграть в шпионском сериале Джорджа Клуни

К касту шпионского сериала Джорджа Клуни может присоединиться Майкл Фассбендер

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда "Людей Икс" Майкл Фассбендер может сыграть в шпионском сериале Джорджа Клуни "Департамент". Об этом пишет издание "Variety".

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Сейчас Майкл Фассбендер и продюсеры ведут переговоры об участии актёра в ленте. Пока не сообщается, какая именно роль может достаться звезде "Людей Икс". Известно, что съёмки проекта стартовали этой весной в Лондоне. "Департамент" является адаптацией французского шоу про агента спецслужб, который начинает вести двойную игру с ЦРУ после возвращения с продолжительной миссии.

Ранее Pravda.Ru писала, что в этом году Джордж Клуни отмечает 30-летие своей карьеры в сфере кино.