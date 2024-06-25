Звезда "Людей Икс" может сыграть в шпионском сериале Джорджа Клуни

Звезда "Людей Икс" Майкл Фассбендер может сыграть в шпионском сериале Джорджа Клуни "Департамент". Об этом пишет издание "Variety".
Сейчас Майкл Фассбендер и продюсеры ведут переговоры об участии актёра в ленте. Пока не сообщается, какая именно роль может достаться звезде "Людей Икс". Известно, что съёмки проекта стартовали этой весной в Лондоне. "Департамент" является адаптацией французского шоу про агента спецслужб, который начинает вести двойную игру с ЦРУ после возвращения с продолжительной миссии.
Ранее Pravda.Ru писала, что в этом году Джордж Клуни отмечает 30-летие своей карьеры в сфере кино.
Татьяна Навка рассказала, как они с подругами проносили алкоголь и рыбу в больницу для Анастасии Заворотнюк, которая в то время боролась с раком.