В Нижнем Новгороде начали снимать сериал с Дмитрием Нагиевым

Стартовали съёмки детектива "Злые люди" с Дмитрием Нагиевым

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В Нижнем Новгороде начались съёмки детективного сериала "Злые люди", в котором принимает участие Дмитрий Нагиев. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: flickr.com by dynamosquito from France is licensed under Creative Commons Attribution-Share 2.0 Generic

В качестве режиссёра ленты выступает Ким Дружинин. Кроме Дмитрия Нагиева в сериале снимаются Роман Мадянов, Ангелина Стречина, Пётр Рыков и другие актёры. В основе проекта лежит сборник новелл Николая Свечина "Хроники сыска".

Действие "Злых людей" будет разворачиваться в Нижнем Новгороде 1895 года. По сюжету неожиданно убивают предводителя губернского дворянства Нефедьева. Помощник начальника местного отделения полиции начинает расследовать дело, а также другие преступления. Он вместе с остальными героями погружается в мир интриг и загадок.