Дело не только в собаке: секрет популярности сериала "Пёс"

Зрители полюбили сериал "Пёс" не только из-за собаки

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Сериал "Пёс" — один из самых успешных в России. Его популярность не ослабевает в течение девяти лет. За это время у истории появилось множество новых поклонников.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Mike Meares is licensed under Creative Commons CC0 License

Конечно, животные всегда служат украшением любого фильма, однако "Пёс" полюбился зрителям не только из-за собаки. В основном овчарка Граф — любимец самых маленьких зрителей. Никита Панфилов признавался, что дети пишут ему множество восторженных писем, в которых хвалят четвероногого героя.

Женщины тоже пишут письма Панфилову и восхищаются уже им самим, но даже не в этом причина успеха "Пса".

Самым ярким героем оказался чудаковатый капитан, страдающий от болезни Пика, которого сыграл Игорь Гнедилов. Именно он задавал весёлый тон эпизодам, в которых появлялся, поэтому зрители каждый раз с нетерпением ждали, когда вновь увидят этого смешного и эпатажного персонажа.