Дело не только в собаке: секрет популярности сериала "Пёс"

Сериал "Пёс" — один из самых успешных в России. Его популярность не ослабевает в течение девяти лет. За это время у истории появилось множество новых поклонников.
Конечно, животные всегда служат украшением любого фильма, однако "Пёс" полюбился зрителям не только из-за собаки. В основном овчарка Граф — любимец самых маленьких зрителей. Никита Панфилов признавался, что дети пишут ему множество восторженных писем, в которых хвалят четвероногого героя.
Женщины тоже пишут письма Панфилову и восхищаются уже им самим, но даже не в этом причина успеха "Пса".
Самым ярким героем оказался чудаковатый капитан, страдающий от болезни Пика, которого сыграл Игорь Гнедилов. Именно он задавал весёлый тон эпизодам, в которых появлялся, поэтому зрители каждый раз с нетерпением ждали, когда вновь увидят этого смешного и эпатажного персонажа.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.