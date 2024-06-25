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Суд принял решение по делу режиссёра Сергея Снежкина и киностудии "Ленфильм"

Суд не удовлетворил иск режиссёра Снежина к "Ленфильму" на 1 миллион рублей

1:22
Кино

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал режиссёру Сергею Снежкину в удовлетворении иска к киностудии "Ленфильм". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сведения портала "Электронное правосудие".

Суд не удовлетворил иск режиссёра Снежина к "Ленфильму" на 1 миллион рублей
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что суд вынес решение по делу в понедельник. Сам иск от режиссёра приняли к производству 20 февраля. Сергей Снежкин потребовал выплатить ему компенсацию в 1 миллион рублей за порчу деловой репутации. По его мнению, "Ленфильм" распространял о нём недостоверную информацию. В 2022 году киностудия сообщила в СМИ, что режиссёр не выполнил обязательства по созданию и передаче сценария к фильму "Битва на Халкин-Голе", а также синопсиса к проекту. По версии руководства "Ленфильма", Сергей Снежкин проигнорировал требование о расторжении договора и возврате аванса в размере 4-х миллионов рублей.

При этом самой киностудии суд также отказал. Было установлено, что режиссёр передал "Ленфильму" первую версию сценария.

Сергей Снежкин является популярным режиссёром и сценаристом. Он работал над такими проектами, как "Похороните меня за плинтусом", "ЧП районного масштаба" и другими. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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