Суд принял решение по делу режиссёра Сергея Снежкина и киностудии "Ленфильм"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал режиссёру Сергею Снежкину в удовлетворении иска к киностудии "Ленфильм". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сведения портала "Электронное правосудие".
Сообщается, что суд вынес решение по делу в понедельник. Сам иск от режиссёра приняли к производству 20 февраля. Сергей Снежкин потребовал выплатить ему компенсацию в 1 миллион рублей за порчу деловой репутации. По его мнению, "Ленфильм" распространял о нём недостоверную информацию. В 2022 году киностудия сообщила в СМИ, что режиссёр не выполнил обязательства по созданию и передаче сценария к фильму "Битва на Халкин-Голе", а также синопсиса к проекту. По версии руководства "Ленфильма", Сергей Снежкин проигнорировал требование о расторжении договора и возврате аванса в размере 4-х миллионов рублей.
При этом самой киностудии суд также отказал. Было установлено, что режиссёр передал "Ленфильму" первую версию сценария.
Сергей Снежкин является популярным режиссёром и сценаристом. Он работал над такими проектами, как "Похороните меня за плинтусом", "ЧП районного масштаба" и другими.
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