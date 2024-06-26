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Зрители назвали главную нестыковку, из-за которой сериал "Тень Чикатило" получился неудачным

Зрители ждали многого от сериала "Тень Чикатило", но признали его неудачным

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Кино

Зрители, которым понравился сериал "Чикатило", с нетерпением ждали "Тень Чикатило", однако были разочарованы и признали, что спин-офф оказался значительно слабее первоначальной истории.

Зрители ждали многого от сериала "Тень Чикатило", но признали его неудачным
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Coggins is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В сериале "Тень Чикатило" была обнаружена логическая нестыковка, которую заметит только тот, кто хорошо знает, как в реальности развивались события, перенесённые на экран.

На самом деле ангарский маньяк, о котором идёт речь в спин-оффе, не был знаком с Андреем Чикатило и ни разу не приезжал в Москву, а в сериале его дело ведут те же следователи, которые раскрывали преступления Чикатило. Более того, зрителям показали, что ангарский маньяк начал преступную жизнь, вдохновившись общением с Чикатило.

Также зрители обратили внимание на то, что следователям не хватало логики в их работе, а Фёдор Лавров, сыгравший главную роль, был невыразительным и неубедительным.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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