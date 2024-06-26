Зрители назвали главную нестыковку, из-за которой сериал "Тень Чикатило" получился неудачным

Зрители, которым понравился сериал "Чикатило", с нетерпением ждали "Тень Чикатило", однако были разочарованы и признали, что спин-офф оказался значительно слабее первоначальной истории.
В сериале "Тень Чикатило" была обнаружена логическая нестыковка, которую заметит только тот, кто хорошо знает, как в реальности развивались события, перенесённые на экран.
На самом деле ангарский маньяк, о котором идёт речь в спин-оффе, не был знаком с Андреем Чикатило и ни разу не приезжал в Москву, а в сериале его дело ведут те же следователи, которые раскрывали преступления Чикатило. Более того, зрителям показали, что ангарский маньяк начал преступную жизнь, вдохновившись общением с Чикатило.
Также зрители обратили внимание на то, что следователям не хватало логики в их работе, а Фёдор Лавров, сыгравший главную роль, был невыразительным и неубедительным.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.