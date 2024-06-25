Стал известен портрет зрителя фильма Марка Горобца "Тур с Иванушками"

Компания "Wanta Group" провела исследование аудитории фильма "Тур с Иванушками". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Данные собраны за период с 20 по 23 июня и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и "Wanta Group". Компания выяснила, что проект Марка Горобца в основном смотрят женщины (77% от общего числа зрителей). При этом они старше 35 лет (41%). Меньше всего картина популярна у зрителей в возрасте от 12 до 17 лет (16%).
Фильм "Тур с Иванушками" вышел на большие экраны 20 июня. В нём показали приключения 3-х подруг, которые отправились в путешествие по югу нашей страны. Они пытались отвлечься от проблем и встретиться с участниками группы "Иванушки International".
Артистка рассказала о проблемах со здоровьем.