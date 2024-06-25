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Стал известен портрет зрителя фильма Марка Горобца "Тур с Иванушками"

Исследование: фильм "Тур с Иванушками" смотрят женщины старше 35 лет

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Кино

Компания "Wanta Group" провела исследование аудитории фильма "Тур с Иванушками". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Исследование: фильм "Тур с Иванушками" смотрят женщины старше 35 лет
Фото: pixabay.com by Lalmch from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Данные собраны за период с 20 по 23 июня и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и "Wanta Group". Компания выяснила, что проект Марка Горобца в основном смотрят женщины (77% от общего числа зрителей). При этом они старше 35 лет (41%). Меньше всего картина популярна у зрителей в возрасте от 12 до 17 лет (16%).

Фильм "Тур с Иванушками" вышел на большие экраны 20 июня. В нём показали приключения 3-х подруг, которые отправились в путешествие по югу нашей страны. Они пытались отвлечься от проблем и встретиться с участниками группы "Иванушки International".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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