Франшиза "Шрека" пополнится новыми проектами — мультфильмом "Шрек 5" и спин-оффом об Осле

Мультфильм "Шрек 5" запустили в производство

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Эдди Мёрфи сообщил, что мультфильм "Шрек 5" запустили в производство. Об этом пишет портал "Collider".

Фото: flickr.com by Ivan Bandura is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эдди Мёрфи рассказал, что работа над проектом стартовала в начале 2024 года. Он уже записал реплики Осла из первого акта для предстоящей картины. Предположительно, премьера состоится в 2025 году. Актёр добавил, что после выхода "Шрека 5" начнётся создание спин-оффа об Осле.

Напомним, что первый мультфильм по франшизе вышел в 2001-м. Он стал одним из наиболее прибыльных релизов своего года. При этом картина получила премию "Оскар" за лучший полнометражный анимационный фильм.