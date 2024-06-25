Франшиза "Шрека" пополнится новыми проектами — мультфильмом "Шрек 5" и спин-оффом об Осле

Актёр Эдди Мёрфи сообщил, что мультфильм "Шрек 5" запустили в производство. Об этом пишет портал "Collider".
Эдди Мёрфи рассказал, что работа над проектом стартовала в начале 2024 года. Он уже записал реплики Осла из первого акта для предстоящей картины. Предположительно, премьера состоится в 2025 году. Актёр добавил, что после выхода "Шрека 5" начнётся создание спин-оффа об Осле.
Напомним, что первый мультфильм по франшизе вышел в 2001-м. Он стал одним из наиболее прибыльных релизов своего года. При этом картина получила премию "Оскар" за лучший полнометражный анимационный фильм.
Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.