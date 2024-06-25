Бен Аффлек вышел из себя: папарацци едва не оставили Дженнифер Лопес вдовой

Бен Аффлек заявил, что журналисты подвергают его семью опасности

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У Бена Аффлека непростой характер, и он этого не скрывает, позволяя себе выпады против фотографов и журналистов. Впрочем, трудно сдержаться, когда вспышки камер едва не привели к аварии, как это было на этот раз.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

К слову сказать, его супругу, Дженнифер Лопес тоже достаточно легко вывести из себя. Недавно певица грубо ответила журналисту, который спросил, правда ли, что она разводится. Но это и понятно, бестактный вопрос в трудный жизненный момент заденет кого угодно.

Накануне папарацци досталось и от Бена. Он отчитал их, когда затемно проезжал по извилистой дороге в голливудских холмах. Актёр ехал на машине по довольно опасному участку дороги, а за углом его поджидали десятки фотографов. Вспышек было так много, что они ослепили Бена, и он едва не потерял управление. А на его пути за поворотом стоял огромный морской контейнер, в который он запросто мог въехать.

Аффлек резко затормозил, сдал назад, вышел из машины и накричал на одного из папарацци. То же самое он повторил и коллегам фотографа, подчеркнув, что по тому же склону может ехать и его дочь.

"Не делайте этого. Это опасно. Я ничего не вижу из-за ваших вспышек… Боже, моя дочь может ехать здесь. Вы можете подвергнуть её жизнь опасности этим светом. Понимаете?" — негодовал актёр.

"Понимаем, Бен", — виновато ответил ему кто-то за кадром.

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