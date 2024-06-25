Лучшая в мире женщина: почему жена Митхуна Чакраборти хотела покончить с собой

Красавчик Митхун Чакраборти и его жена Йогита Бали прожили вместе больше 40 лет

4:31 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Митхун Чакраборти прославился не только в Индии, но и по всему миру. Он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как актёр, сыгравший самое большое количество главных ролей к концу 1990-х.

Фото: YouTube канал Bollywoodtime by Скриншот видео YouTube канала Bollywoodtime is licensed under public domain

В Советском Союзе на "Танцора диско" многие зрители ходили по несколько раз, чтобы полюбоваться на исполнителя главной роли.

В юности Митхун не думал о карьере артиста, он стал участником движения террористов-наксалитов, которые пытались бороться с классовой несправедливостью радикальными методами. Но их протесты были жестоко подавлены полицией.

После этого Чакраборти внял совету родителей и устроился на работу в косметическую компанию. Однажды на глаза ему попалось объявление о наборе студентов в институт кино. Он отправился в приёмную комиссию института, однако ему отказали даже в приёме документов из-за его происхождения.

Но парень сумел растопить сердца членов комиссии своим обаянием. Документы у него приняли, и он стал одним из лучших студентов актёрского отделения и даже выпускался с дипломом с отличием.

Дебютировав в кино в эпизоде, он уже во второй картине "Королевская охота" получил главную роль, которая принесла ему Национальную кинопремию. Звёздный час актёра наступил после выхода на экраны фильма "Танцор диско", который вознёс его на вершину популярности. Теперь у него было всё: слава, деньги, обожание зрителей и любовь многочисленных поклонниц. Но свою настоящую любовь он едва не потерял.

Однажды на вечеринке Митхун познакомился с актрисой Йогитой Бали. Они сразу почувствовали симпатию друг к другу, но в тот момент не думали об отношениях. Йогита была несвободна, но её брак с известным певцом Кишором Кумаром трудно было назвать гармоничным. Супруг был старше актрисы на 23 года и при этом не слишком утруждал себя вопросами верности.

Влюблённые были уверены, что судьба подарила им шанс на счастье. С каждой встречей они убеждались в своих чувствах и в 1982 году сыграли свадьбу. Спустя два года у них родился старший сын Мимох, ещё через несколько лет — второй сын Умшей Ремох.

Йогита задвинула карьеру на второй план, куда больше ей хотелось построить крепкую семью. Но со временем неё дошли слухи об измене Митхуна Чакраборти, который соблазнился красотой актрисы Шридеви.

У Бали не было сил принять и простить предательство. Для неё удар оказался настолько сильным, что она даже хотела покончить с собой. Но в последний момент оскорблённая женщина отказалась от рокового шага, а просто забрала сыновей и ушла от мужа. Актёр, не застав дома жену, понял, что может потерять лучшую женщину в мире.

К нему пришло осознание: если он не вернёт Йогиту, то останется несчастным навсегда. Актёр всё-таки сумел вернуть доверие жены и восстановить семью. Вскоре у них родился третий сын, которого назвали Намаши. После той истории прошло много лет, но с тех пор Митхун Чакраборти ни разу не давал повода жене усомниться в его преданности.

Однажды Йогита убедилась в том, что у её мужа ещё и большое доброе сердце. Когда они смотрели по телевизору репортаж о новорождённой девочке, которую мать выбросила в мусорку, и малышка плакала посреди зловонной кучи, Йогита увидела, что в глазах мужа стоят слёзы.

Митхун Чакраборти захотел удочерить девочку, но ему нужно было для этого согласие жены. Конечно, она его поддержала. И вскоре в их доме появилась крошка Дишани. Она стала всеобщей любимицей, о ней заботились и родители, и старшие братья. Никто ни разу не пожалел о принятом когда-то решении.

Митхун Чакраборти и Йогита Бали вместе больше 40 лет. И пусть их союз не был безоблачным, им удалось сохранить свою семью. Актёр и сегодня продолжает сниматься в кино, правда, уже не так часто, как в молодости. Но у него есть доходный бизнес: не зря же Митхуна Чакраборти прозвали "миллионером из трущоб".

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