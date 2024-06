Математика не для слабонервных: кто за 10 секунд зарабатывает на квартиру в Москве

Известно, что гонорары голливудских звёзд достигают 10 или даже 20 миллионов долларов за фильм. Это баснословные суммы. Если пересчитать их на доходы среднестатистического жителя России, то результат многих удивит.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.