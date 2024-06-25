Математика не для слабонервных: кто за 10 секунд зарабатывает на квартиру в Москве

За 1 экранное слово Том Круз получает трёхлетнюю зарплату в России

Известно, что гонорары голливудских звёзд достигают 10 или даже 20 миллионов долларов за фильм. Это баснословные суммы. Если пересчитать их на доходы среднестатистического жителя России, то результат многих удивит.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Особенно это касается Тома Круза. За свою головокружительную карьеру актёр невероятно набил себе цену. Исходя из его гонораров, он получает 7091 доллар за одно слово. А за 10 секунд работы — 205 609 долларов — квартира в Москве.

В 2024 году минимальный размер оплаты труда в России не превышает 19 242 рублей. Если перевести это в доллары по курсу 1 доллар — 100 рублей, то выходит, что одно слово Круза стоит 709 100 рублей. Разделив эту сумму на минимальный размер оплаты труда и на 12 месяцев, мы получим цифру 3,07. То есть на деньги, которые Круз получает за одно произнесённое на экране слово, в России можно, конечно весьма скромно, прожить примерно три года.

Но и это ещё не всё. Помимо фиксированной платы, звезда блокбастера "Миссия невыполнима" получает проценты от кассовых сборов, это уже обогатило его на 200 миллионов долларов.

Помимо Круза можно прикинуть и цену слова других американских звёзд мировой величины. Так, Курт Рассел получает 5682 доллара за слово, Джонни Депп - 4877 долларов, Кэмерон Диаз - 4637 долларов.