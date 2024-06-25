Татьяна Васильева рассказала о важном событии, которое вскоре произойдёт в её семье

Татьяна Васильева стала гостьей передачи на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" и рассказала Вячеславу Манучарову о том, какое событие ожидается вскоре в её семье.
Васильева готовится снова стать бабушкой. Разумеется, такой опыт не первый у актрисы. На вопрос, сколько у неё уже внуков, она ответила, что их пять, и все они разные.
"Жизнь мальчиков прошла за границей. Я не знаю, как им передались какие-то русские мотивы, поскольку я не очень успела передать наши семейные традиции, которые у нас, конечно, есть", — поделилась актриса.
У Васильевой двое детей — сын и дочь. Кто именно из них ждёт ребёнка, звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" не стала уточнять.
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