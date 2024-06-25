Сергей Светлаков поджёг машину в Геленджике во время съёмок в фильме "Беляковы в отпуске"

Сергей Светлаков приехал в Геленджик на съёмки новой комедии "Беляковы в отпуске". Как несложно догадаться, главный герой — тот самый Сергей Беляков из шоу "Наша Russia", который постоянно разговаривал с телевизором.
Светлаков выложил в своём Telegram-канале видео со съёмок. На кадрах можно увидеть, как актёр поджигает машину.
"Здесь очень красиво, очень душевно. Я отдал свой паспорт, надеюсь, у меня будет прописка именно этого отеля", — подписал актёр свой ролик.
Съёмки фильма идут полным ходом, однако Светлаков не забывает отдыхать вместе с другими артистами. Он не упускает шанс поплавать в море и поотдыхать — одним словом, воспользоваться прекрасными летними днями и всеми летними удовольствиями.
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