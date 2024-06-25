Родные Заворотнюк рассказали о двух ранее неизвестных проектах актрисы в России и Белоруссии

Анастасия Заворотнюк снималась одновременно в двух фильмах в России и Белоруссии

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Родные Анастасии Заворотнюк поблагодарили телеканалы за передачи, посвящённые памяти актрисы, и опубликовали пост, в котором рассказали о двух ранее неизвестных проектах с её участием.

Фото: commons.wikimedia.org by Antono Vasiljev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Оказалось, что Заворотнюк снималась одновременно в двух фильмах в России и Белоруссии. Ей удавалось фантастическим образом лавировать между двумя странами, чтобы успевать сниматься и там и там.

Военная драма, которую снимали в Белоруссии, называлась "Охота на гауляйтера". В ней Заворотнюк играла разведчицу. Она обожала эту роль и жила ею. Актриса выучила наизусть весь сценарий и помнила слово в слово не только свои реплики, но и реплики других персонажей.

Комедию "Не плачь по мне, Аргентина" снимали в Москве. Анастасии досталась роль девушки олигарха. Эту работу она тоже любила.

Родные вспоминают, что Заворотнюк относилась очень ответственно к обеим ролям и умела быстро переключаться с одной на другую. Она боялась быть неточной и включала весь свой перфекционизм, чтобы идеально воплотить оба образа.