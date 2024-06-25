Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра

В последнее время не утихают разговоры об увольнении Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра. Недоброжелатели актрисы говорят, что она оказалась не нужна ни в Латвии, ни в остальных европейских странах, однако самой Хаматовой есть что ответить на эти домыслы.
Как ни парадоксально, актриса увольняется как раз из-за своей востребованности. У неё уже расписан гастрольный график на ближайший сезон, и она будет выступать в Европе и США.
Хаматова готовит три новых спектакля с Дмитрием Крымовым, после чего Михаил Дурненков напишет новую пьесу. Также актриса сказала, что, возможно, будет ещё новое шоу в театре Дейли.
Звезда фильма "Страна глухих" говорит, что чувствует себя в Риге как у себя дома. Именно в Латвии она нашла идеальное место для жизни и уже неплохо освоила латышский язык.
Артистка рассказала о проблемах со здоровьем.