Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра

Чулпан Хаматова развеяла слухи о том, что она никому не нужна в Латвии

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

В последнее время не утихают разговоры об увольнении Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра. Недоброжелатели актрисы говорят, что она оказалась не нужна ни в Латвии, ни в остальных европейских странах, однако самой Хаматовой есть что ответить на эти домыслы.

Фото: commons.wikimedia.org by Suicasmo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как ни парадоксально, актриса увольняется как раз из-за своей востребованности. У неё уже расписан гастрольный график на ближайший сезон, и она будет выступать в Европе и США.

Хаматова готовит три новых спектакля с Дмитрием Крымовым, после чего Михаил Дурненков напишет новую пьесу. Также актриса сказала, что, возможно, будет ещё новое шоу в театре Дейли.

Звезда фильма "Страна глухих" говорит, что чувствует себя в Риге как у себя дома. Именно в Латвии она нашла идеальное место для жизни и уже неплохо освоила латышский язык.