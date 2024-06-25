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Исполнитель роли Сулеймана Халит Эргенч рассказал, как он относится к своему герою

Халит Эргенч раскрыл своё истинное отношение к Сулейману

1:00
Кино

Халит Эргенч блестяще воплотил на экране характер султана Сулеймана в сериале "Великолепный век". Он настолько вжился в этот образ, что сложно представить терзания, которые происходили в душе актёра во время съёмок.

Халит Эргенч раскрыл своё истинное отношение к Сулейману
Фото: rijksmuseum.nl by Rijksmuseum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как и Мерьем Узерли, которая была в шоке от поступков своей героини Хюррем, Эргенч не был в восторге от того, что творил Сулейман. Особенно страшным оказалось то, что он казнил собственного сына.

Также актёру не близок образ жизни, при котором невозможно никому довериться и нужно постоянно быть начеку.

"От его слов зависела судьба мира, он понимал всю ответственность и от этого страдал. Лично для меня это неприемлемо", — поделился Эргенч в документальном фильме "Создание легенды".

Актёр ни за что не хотел бы оказаться на месте Сулеймана в реальности, даже если бы это было возможно. Ему больше нравится спокойная и мирная жизнь без интриг и кровопролитий.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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