Исполнитель роли Сулеймана Халит Эргенч рассказал, как он относится к своему герою

Халит Эргенч раскрыл своё истинное отношение к Сулейману

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Халит Эргенч блестяще воплотил на экране характер султана Сулеймана в сериале "Великолепный век". Он настолько вжился в этот образ, что сложно представить терзания, которые происходили в душе актёра во время съёмок.

Фото: rijksmuseum.nl by Rijksmuseum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как и Мерьем Узерли, которая была в шоке от поступков своей героини Хюррем, Эргенч не был в восторге от того, что творил Сулейман. Особенно страшным оказалось то, что он казнил собственного сына.

Также актёру не близок образ жизни, при котором невозможно никому довериться и нужно постоянно быть начеку.

"От его слов зависела судьба мира, он понимал всю ответственность и от этого страдал. Лично для меня это неприемлемо", — поделился Эргенч в документальном фильме "Создание легенды".

Актёр ни за что не хотел бы оказаться на месте Сулеймана в реальности, даже если бы это было возможно. Ему больше нравится спокойная и мирная жизнь без интриг и кровопролитий.