Необычные режиссёрские принципы Сарика Андреасяна, которые удивят любителей серьёзного кино

Сарик Андреасян не признаёт артхаус и ставит перед собой амбициозные цели

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Сарик Андреасян — один из самых обсуждаемых режиссёров России, и мнения о нём у зрителей весьма противоречивые.

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У Андреасяна есть свои поклонники, но всё же многие зрители не устают критиковать режиссёра, считая его фильмы низкокачественными, а героев — примитивными и невыразительными, однако самого Сарика не смущают такие взгляды на своё творчество. У него есть собственные режиссёрские принципы, которые, правда, тоже могут показаться довольно спорными.

Андреасяна не интересует артхаус: он считает этот жанр слишком сложным. Режиссёр честно называет фильмы, которые его сформировали, и среди них значится комедия "Тупой и ещё тупее".

Также Андреасян не боится ставить перед собой грандиозные цели. Например, одно время он говорил, что собирается побить рекорд фильма "Красотка", который собрал 500 миллионов долларов. Правда, при этом он считает, что не нужно гоняться за наградами, и вспоминает Мартина Скорсезе, который редко получал призы на кинофестивалях.