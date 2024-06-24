Жизнь подпольных куртизанок: на Wink стартовал показ сериала "Чистые" с Никитой Кологривым

В онлайн-кинотеатре Wink. ru появились первые две серии драмы "Чистые". Этот сериал обещает стать настоящим событием.
Уже снято много фильмов о декадансе, но никогда ещё эта тема не вызывала такого сильного отклика. Дело не только в возрастном рейтинге 18+ (авторы балансируют на грани дозволенного, но не переступают её), а в целом в атмосфере сериала: развращённое петербургское общество, тёмные тайны, грязь и роскошь, фальш и откровенность.
Актёрский состав также впечатляет: Софья Синицына и Диана Милютина удачно вжились в роли двух подпольных куртизанок. Виктория Исакова и Фёдор Бондарчук исполнили роли их "маман" и "отца", а Никита Кологривый в собственной манере снова неистовствует на экране.
Также стоит отметить Марка Эйдельштейна, русского Тимати Шаломе, который своей тонкой игрой смог придать сериалу особый флер.
В общем, этот сериал предлагает возможность не только насладиться его просмотром, но и поразмышлять о грехе и покаянии.
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