Жизнь подпольных куртизанок: на Wink стартовал показ сериала "Чистые" с Никитой Кологривым

В онлайн-кинотеатре Wink.ru выпустили две первые серии драмы "Чистые"

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

В онлайн-кинотеатре Wink. ru появились первые две серии драмы "Чистые". Этот сериал обещает стать настоящим событием.

Фото: YouTube канал Wink by Скриншот видео YouTube канала Wink is licensed under public domain

Уже снято много фильмов о декадансе, но никогда ещё эта тема не вызывала такого сильного отклика. Дело не только в возрастном рейтинге 18+ (авторы балансируют на грани дозволенного, но не переступают её), а в целом в атмосфере сериала: развращённое петербургское общество, тёмные тайны, грязь и роскошь, фальш и откровенность.

Актёрский состав также впечатляет: Софья Синицына и Диана Милютина удачно вжились в роли двух подпольных куртизанок. Виктория Исакова и Фёдор Бондарчук исполнили роли их "маман" и "отца", а Никита Кологривый в собственной манере снова неистовствует на экране.

Также стоит отметить Марка Эйдельштейна, русского Тимати Шаломе, который своей тонкой игрой смог придать сериалу особый флер.

В общем, этот сериал предлагает возможность не только насладиться его просмотром, но и поразмышлять о грехе и покаянии.

Ранее Правда. ру писала, что Любовь Успенская показала своего арабского шейха.