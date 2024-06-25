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Этого советского режиссёра обожают в Европе и США, но на родине его не все поняли

В Европе и США любят советского режиссёра, которого не все поняли в родной стране

1:14
Кино

Иногда случается так, что даже гений оказывается не признан на своей родине, особенно если его творчество своеобразное и не всем понятное, как у Андрея Тарковского.

В Европе и США любят советского режиссёра, которого не все поняли в родной стране
Фото: commons.wikimedia.org by thombattu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Фильмы Тарковского отличаются психоделичностью, медитативностью, медлительностью и пронзительной тоской. Даже учитывая весь талант Тарковского, можно смело сказать, что это режиссёр не для всех, однако за границей его очень любят, причём гораздо сильнее, чем на родине. Может быть, это объясняется тем, что Тарковский вдохновлялся работами зарубежных режиссёров и многому учился именно у них.

Квентин Тарантино взахлёб пересматривает многие фильмы Тарковского. Антонио Бандерас обожает "Сталкера". Один из любимых фильмов Ингмара Бергмана — "Андрей Рублёв". Ларс фон Триер двадцать раз смотрел "Зеркало" и даже снял фильм "Антихрист", посвящённый Тарковскому.

Тарковский кажется чисто русским режиссёром, потому что в его фильмах часто показаны российские глубинки и чувствуется особая грусть, которую принято приписывать русским людям, однако по духу эти фильмы оказались ближе Западу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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