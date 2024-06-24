Актриса Татьяна Васильева раскрыла своё отношение к съёмкам в сериалах

Актрису Татьяну Васильеву устраивает отсутствие съёмок в кино

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

Народная артистка России Татьяна Васильева призналась, что её устраивает отсутствие ролей в кино. Об этом она заявила в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Актриса сообщила, что скорее всего не приняла бы участия в сериале — ей не нравится работа над такими проектами.

"В сериале ты сегодня проговорил свой текст и всё — пока! Съёмочный день закончен, и всё, и точка. Что это было?! При этом всё так неразумно. Пятнадцать часов это длится, ты сидишь в автобусе долго, столько времени проходит зря. Потом ты несёшь в кадре какую-то чушь, за которую тебе точно будет стыдно, обязательно", — объяснила свою позицию Татьяна Васильева.

При этом народная артистка РФ добавила, что давно не снималась у достойных постановщиков. Однако актриса призналась, что ей было бы интересно поработать с режиссёром, который поставит перед ней конкретную задачу.

"Я хочу работать с таким режиссёром, который поставит мне задачу, а я попытаюсь её выполнить, попытаюсь сыграть так, как он предлагает. Вот это мне было бы интересно. Но, как правило, ничего не предлагают. Или предлагают то, что я не хочу", — заявила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Татьяна Васильева обвинила Владимира Познера и Аллу Пугачёву в плохом отношении к России.