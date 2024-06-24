Кассовые сборы "Фуриосы" достигли 168 миллионов долларов

Кассовые сборы фильма Джорджа Миллера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" достигли 168 миллионов долларов по итогам прошлой недели. Соответствующие сведения опубликованы на сайте "Box Office Mojo".
Таким образом сборы картины сравнялись с её производственным бюджетом. Сейчас проект постепенно пропадает из мировых чартов, а сеансов в кинотеатрах становится всё меньше.
Премьера фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" состоялась 15 мая на Каннском фестивале. По сюжету главную героиню похищают члены Орды байкерского военачальника Дементуса. Фуриосе предстоит преодолеть множество испытаний и трудностей.
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