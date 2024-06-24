Кассовые сборы "Фуриосы" достигли 168 миллионов долларов

Кассовые сборы "Фуриосы" сравнялись с бюджетом фильма

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Кассовые сборы фильма Джорджа Миллера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" достигли 168 миллионов долларов по итогам прошлой недели. Соответствующие сведения опубликованы на сайте "Box Office Mojo".

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Таким образом сборы картины сравнялись с её производственным бюджетом. Сейчас проект постепенно пропадает из мировых чартов, а сеансов в кинотеатрах становится всё меньше.

Премьера фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" состоялась 15 мая на Каннском фестивале. По сюжету главную героиню похищают члены Орды байкерского военачальника Дементуса. Фуриосе предстоит преодолеть множество испытаний и трудностей.