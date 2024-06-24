Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице

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Навка рассказала, как тайком носила в больницу вино для Анастасии Заворотнюк

Кино

Татьяна Навка рассказала, как они с подругами проносили алкоголь и рыбу в больницу для Анастасии Заворотнюк, которая в то время боролась с раком.

Навка рассказала, как тайком носила в больницу вино для Анастасии Заворотнюк
Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец is licensed under public domain

"Последний год Настя, конечно, уже лежала и не вставала… А так как Настюха любила компании, подружек, тусовки, она нам говорила: "Девчонки, я вас умоляю, принесите мне бокальчик красного вина", — поведала Навка.

Чтобы выполнить её просьбу, Татьяне и её приятельницам приходилось хитрить перед Петром Чернышёвым, мужем Анастасии. Они отвлекали его внимание, под благовидными предлогами уводили из палаты, а сами угощали Анастасию её любимой рыбкой и вином.

"Она говорила: "Господи, счастье-то какое, спасибо вам большое", — смеется Навка.

Навка рассказала, что Пётр Чернышёв не хотел, чтобы на поминках Анастасии был алкоголь. Ему казалось, что это оскорбит память Анастасии, которая последние пять лет следовала строгому режиму, назначенному докторами. Однако Татьяна, рассказав обо всём, убедила его, что Анастасия наоборот хотела бы, чтобы они подняли бокалы в её память.

Это признание стало шоком для Петра. Он не подозревал, что подруги его жены тайком проносили в больницу спиртное. В конце концов, он согласился на поминки с алкоголем.

Татьяна вспоминает, как она переживала за Петра, но он взял себя в руки и смог создать атмосферу веселья на прощании и поминках в ресторане. Они смеялись, вспоминали забавные моменты, связанные с Анастасией.

"И он сам хохотал… А в конце поблагодарил нас за то, что была такая атмосфера. Получилось, будто мы не провожаем ее, а отмечаем ее день рождения", рассказала Татьяна подробности прощания с Анастасией Заворотнюк.

Ранее Правда.ру писала, что Актёра "Пиратов Карибского моря" Тамайо Перри на Гавайях убила акула.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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