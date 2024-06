Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице

Татьяна Навка рассказала, как они с подругами проносили алкоголь и рыбу в больницу для Анастасии Заворотнюк, которая в то время боролась с раком.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец is licensed under public domain