В России официально стартовали показы приквела "Игры престолов"

В России официально вышел второй сезон ленты "Дом Дракона"

В России официально стартовали показы второго сезона "Дома Дракона", приквела "Игры престолов". Об этом пишет портал "Чемпионат".

Фото: moonxels.deviantart.com by David Demaret is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ленту демонстрирует стриминговый сервис "Амедиатека". Ранее платформа показывала предыдущий сезон сериала. Сейчас для просмотра доступен первый эпизод. С ним можно ознакомиться в оригинальной озвучке с русскими субтитрами, а также в исполнении студии "Кравец-Рекордз".

Действие "Дома Дракона" разворачивается за 200 лет до событий "Игры престолов". По сюжету ветви дома Таргариенов сражаются за власть.