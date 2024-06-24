В России официально стартовали показы приквела "Игры престолов"

В России официально стартовали показы второго сезона "Дома Дракона", приквела "Игры престолов". Об этом пишет портал "Чемпионат".
Ленту демонстрирует стриминговый сервис "Амедиатека". Ранее платформа показывала предыдущий сезон сериала. Сейчас для просмотра доступен первый эпизод. С ним можно ознакомиться в оригинальной озвучке с русскими субтитрами, а также в исполнении студии "Кравец-Рекордз".
Действие "Дома Дракона" разворачивается за 200 лет до событий "Игры престолов". По сюжету ветви дома Таргариенов сражаются за власть.
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