В России официально стартовали показы приквела "Игры престолов"

В России официально стартовали показы второго сезона "Дома Дракона", приквела "Игры престолов". Об этом пишет портал "Чемпионат".

Фото: moonxels.deviantart.com by David Demaret is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported