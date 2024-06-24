Стивен Спилберг снимет историю беглого раба из "Приключений Гекльберри Финна"

Стивен Спилберг и Тайка Вайтити планируют создать новую версию приключений Гекльберри Финна.
Они собираются экранизировать роман "Джеймс" Персиваля Эверетта. Это бестселлер, который рассказывает приключенческую историю Марка Твена от лица Джима, бывшего раба и спутника Гека. На этот раз герои отправляются в путешествие по реке Миссисипи.
Стивен Спилберг будет продюсировать проект, а Тайка Вайтити станет режиссёром. А производством фильма займётся Киностудия Universal.
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