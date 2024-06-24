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Стивен Спилберг снимет историю беглого раба из "Приключений Гекльберри Финна"

Стивен Спилберг и Тайка Вайтити снимут новые "Приключения Гекльберри Финна"

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Кино

Стивен Спилберг и Тайка Вайтити планируют создать новую версию приключений Гекльберри Финна.

Стивен Спилберг и Тайка Вайтити снимут новые "Приключения Гекльберри Финна"
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Они собираются экранизировать роман "Джеймс" Персиваля Эверетта. Это бестселлер, который рассказывает приключенческую историю Марка Твена от лица Джима, бывшего раба и спутника Гека. На этот раз герои отправляются в путешествие по реке Миссисипи.

Стивен Спилберг будет продюсировать проект, а Тайка Вайтити станет режиссёром. А производством фильма займётся Киностудия Universal.

Ранее роман Эверетта "Стирание" стал основой для прошлогодней писательской трагикомедии "Американское чтиво".

Ранее Правда. ру писала, что Водонаева показала себя во всей красе в образе сестрицы Алёнушки

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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