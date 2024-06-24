Картину "Пацаны" могли снять в 2008 году, но студии отказались финансировать проект

Режиссёр Адам Маккей планировал экранизировать комикс "Пацаны" в 2008 году

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

В 2008 году режиссёр Адам Маккей ("Не смотрите наверх", "Игра на понижение") хотел экранизировать комикс "Пацаны". Об этом пишет издание "Rolling Stone".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Один из создателей комикса Дарик Робертсон рассказал, что Адам Маккей планировал снять трилогию фильмов. У режиссёра уже был готовый сценарий и отдельные раскадровки первой части. Однако ни одна студия не решилась финансировать проект. Тем не менее, Дарик Робертсон уверен, что у Адама Маккея получилась бы отличная работа. Он добавил, что в то время Голливуд просто не был готов к подобным проектам.

Напомним, что супергеройский сериал "Пацаны" вышел в 2019 году. Его создателем выступил Эрик Крипке. Сейчас лента насчитывает 4 сезона, премьера последнего из которых состоялась в июне.