Картину "Пацаны" могли снять в 2008 году, но студии отказались финансировать проект

В 2008 году режиссёр Адам Маккей ("Не смотрите наверх", "Игра на понижение") хотел экранизировать комикс "Пацаны". Об этом пишет издание "Rolling Stone".
Один из создателей комикса Дарик Робертсон рассказал, что Адам Маккей планировал снять трилогию фильмов. У режиссёра уже был готовый сценарий и отдельные раскадровки первой части. Однако ни одна студия не решилась финансировать проект. Тем не менее, Дарик Робертсон уверен, что у Адама Маккея получилась бы отличная работа. Он добавил, что в то время Голливуд просто не был готов к подобным проектам.
Напомним, что супергеройский сериал "Пацаны" вышел в 2019 году. Его создателем выступил Эрик Крипке. Сейчас лента насчитывает 4 сезона, премьера последнего из которых состоялась в июне.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.