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Актёр "Пиратов Карибского моря" погиб на Гавайях из-за акулы

Актёр и спасатель Тамайо Перри погиб из-за нападения акулы

0:44
Кино

Актёр четвёртой части серии фильмов "Пираты Карибского моря" Тамайо Перри погиб из-за нападения акулы на Гавайях. Об этом сообщает "Sky News".

Актёр и спасатель Тамайо Перри погиб из-за нападения акулы
Фото: flickr.com by Steve Garner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Инцидент произошёл у острова Оаху. Очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили о нападении. Однако спасти Тамайо Перри не удалось — он погиб на месте. При этом отмечается, что ранее сотрудники по безопасности океана предупреждали о наличии акул в том районе.

Кроме "Пиратов Карибского моря" Тамайо Перри принимал участие и в других проектах. Среди них — картина "Ангелы Чарли: Полный дроссель". С 2016 года актёр работал и в качестве спасателя.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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