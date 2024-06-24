Жуткие новости: звезда "Пиратов Карибского моря" погиб от нападения акулы на побережье Тихого океана

Актёра "Пиратов Карибского моря" Тамайо Перри на Гавайях убила акула

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

Ужасная новость пришла с побережья Тихого океана: скончался Тамайо Перри, известный по роли в "Пиратах Карибского моря". Актёр погиб после нападения акулы, а его тело с оторванными рукой и ногой было выброшено на пляж Малаэкахана на острове Оаху.

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В кинофраншизе о пиратах Перри играл в фильме 2011 года "На странных берегах" одного из рядовых флибустьеров.

Местные сёрферы пытались оказать помощь Тамайо, однако он потерял слишком много крови. Как сообщает Sky News, нападение произошло недалеко от Козьего острова в воскресенье днём.

49-летний Тамайо Перри также снимался в фильмах "Ангелы Чарли-2" и "Голубая волна". Он работал спасателем с 2016 года и в свободное время занимался сёрфингом. Однако в этот раз он заплыл слишком далеко и не заметил приближения акулы. После нападения сотрудники службы океанской безопасности вывесили предупреждения об акулах в этом районе.

"Его хорошо знают на Северном побережье. Он профессиональный серфер, известный во всем мире. Личность Тамайо была заразительной, и, несмотря на то, что люди любили его, он любил всех остальных еще больше", — заявил исполняющий обязанности начальника службы океанской безопасности Гонолулу Курт Лагер.

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