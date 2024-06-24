Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Легкоступовой Анэтта заявила, что брак матери с Фирсовым привёл к трагедии
Подолог Шевцова рассказала, какие ошибки мастеров педикюра могут навредить здоровью
На востоке Москвы могут ввести "медленные" зоны для самокатов
"Новая перестраховочная компания" вошла в состав ВСС
Альбина Джанабаева обратилась к Меладе в день его рождения
Котов приучить к шлейке сложнее, чем собак, но при правильном подходе это возможно
Когда выкапывать чеснок: определяем лучшие сроки
Цискаридзе заявил, что узнал о романе Заворотнюк и Чернышёва благодаря цепочке
Какая малина лучше: жёлтая или красная?
Жуткие новости: звезда "Пиратов Карибского моря" погиб от нападения акулы на побережье Тихого океана

Актёра "Пиратов Карибского моря" Тамайо Перри на Гавайях убила акула

1:25
Кино

Ужасная новость пришла с побережья Тихого океана: скончался Тамайо Перри, известный по роли в "Пиратах Карибского моря". Актёр погиб после нападения акулы, а его тело с оторванными рукой и ногой было выброшено на пляж Малаэкахана на острове Оаху.

Актёра "Пиратов Карибского моря" Тамайо Перри на Гавайях убила акула
Фото: YouTube канал CleanBreakTV by Скриншот видео YouTube канала CleanBreakTV is licensed under public domain

В кинофраншизе о пиратах Перри играл в фильме 2011 года "На странных берегах" одного из рядовых флибустьеров.

Местные сёрферы пытались оказать помощь Тамайо, однако он потерял слишком много крови. Как сообщает Sky News, нападение произошло недалеко от Козьего острова в воскресенье днём.

49-летний Тамайо Перри также снимался в фильмах "Ангелы Чарли-2" и "Голубая волна". Он работал спасателем с 2016 года и в свободное время занимался сёрфингом. Однако в этот раз он заплыл слишком далеко и не заметил приближения акулы. После нападения сотрудники службы океанской безопасности вывесили предупреждения об акулах в этом районе.

"Его хорошо знают на Северном побережье. Он профессиональный серфер, известный во всем мире. Личность Тамайо была заразительной, и, несмотря на то, что люди любили его, он любил всех остальных еще больше", — заявил исполняющий обязанности начальника службы океанской безопасности Гонолулу Курт Лагер.

Ранее Правда. ру писала, что Любовь Успенская показала своего арабского шейха

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Если РФ начнёт уничтожать дроны в Чёрном море, США перестанут видеть полуостров Дмитрий Плотников Минобороны РФ пообещало дать ответ Вашингтону и Киеву за теракт в Севастополе Любовь Степушова
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня—начале июля: плоды будут крупными и сладкими
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня—начале июля: плоды будут крупными и сладкими
Последние материалы
Котов приучить к шлейке сложнее, чем собак, но при правильном подходе это возможно
Цискаридзе заявил, что узнал о романе Заворотнюк и Чернышёва благодаря цепочке
Какая малина лучше: жёлтая или красная?
Актёр Смолкин рассказал об обмороках Заворотнюк на съёмках "Моей прекрасной няни"
Доктор Федорова пояснила, как избавиться от перхоти
Рецепт клубничного пирога: готовится из свежих ягод
Актёра "Пиратов Карибского моря" Тамайо Перри на Гавайях убила акула
Эксперт рассказала о способах снижения ставки по кредиту
Певица Земфира* была вынуждена вернуться в Россию ради лечения зубов
В России запатентовали очистку нефтяных скважин от отложений с помощью бактерий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников