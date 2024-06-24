Звезда "Кухни" Марк Богатырёв попал на видео в компании незнакомки

Звезду сериала "Кухня" Марка Богатырёва заметили в компании незнакомой девушки. Они находились в баре. Об этом сообщает телеканал "НТВ".
На видео муж актрисы Татьяны Арнтгольц танцует с девушкой, а также оказывает ей всяческие знаки внимания. При этом, по данным телеканала, звезда "Кухни" находился в заведении без обручального кольца.
Напомним, что Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц познакомились во время съёмок картины "Наживка для ангела". Они поженились в 2020 году. В феврале 2021-го у пары родился сын Данила.
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