Звезда "Кухни" Марк Богатырёв попал на видео в компании незнакомки

Актёра Марка Богатырёва заметили в компании незнакомой девушки

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезду сериала "Кухня" Марка Богатырёва заметили в компании незнакомой девушки. Они находились в баре. Об этом сообщает телеканал "НТВ".

Фото: unsplash.com by Kris Atomic krisatomic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На видео муж актрисы Татьяны Арнтгольц танцует с девушкой, а также оказывает ей всяческие знаки внимания. При этом, по данным телеканала, звезда "Кухни" находился в заведении без обручального кольца.

Напомним, что Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц познакомились во время съёмок картины "Наживка для ангела". Они поженились в 2020 году. В феврале 2021-го у пары родился сын Данила.