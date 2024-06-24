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Давид Кочаров анонсировал продолжение сериала "Сладкая жизнь"

Сериал "Сладкая жизнь" получит продолжение

0:53
Кино

Генпродюсер онлайн-кинотеатра "Premier" Давид Кочаров анонсировал возвращение сериала "Сладкая жизнь". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика". 

Сериал "Сладкая жизнь" получит продолжение
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что действие ленты будет происходить по прошествии 10 лет после событий оригинальной картины. При этом, по данным Telegram-канала "Культовые русские сериалы", в проект вернутся почти все актёры. Всего будет 8 эпизодов. Известно также, что в сериале появятся 2 новых героя — Алиса и Митя.

По сюжету оригинальной ленты "Сладкая жизнь" быт 6-х успешных 30-летних жителей Москвы меняется с появлением матери-одиночки Саши. Всего за 8 дней каждый из героев покажет себя с самой неожиданной стороны.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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