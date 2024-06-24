Давид Кочаров анонсировал продолжение сериала "Сладкая жизнь"

Генпродюсер онлайн-кинотеатра "Premier" Давид Кочаров анонсировал возвращение сериала "Сладкая жизнь". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Сообщается, что действие ленты будет происходить по прошествии 10 лет после событий оригинальной картины. При этом, по данным Telegram-канала "Культовые русские сериалы", в проект вернутся почти все актёры. Всего будет 8 эпизодов. Известно также, что в сериале появятся 2 новых героя — Алиса и Митя.
По сюжету оригинальной ленты "Сладкая жизнь" быт 6-х успешных 30-летних жителей Москвы меняется с появлением матери-одиночки Саши. Всего за 8 дней каждый из героев покажет себя с самой неожиданной стороны.
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