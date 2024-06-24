Давид Кочаров анонсировал продолжение сериала "Сладкая жизнь"

Сериал "Сладкая жизнь" получит продолжение

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Генпродюсер онлайн-кинотеатра "Premier" Давид Кочаров анонсировал возвращение сериала "Сладкая жизнь". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

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Сообщается, что действие ленты будет происходить по прошествии 10 лет после событий оригинальной картины. При этом, по данным Telegram-канала "Культовые русские сериалы", в проект вернутся почти все актёры. Всего будет 8 эпизодов. Известно также, что в сериале появятся 2 новых героя — Алиса и Митя.

По сюжету оригинальной ленты "Сладкая жизнь" быт 6-х успешных 30-летних жителей Москвы меняется с появлением матери-одиночки Саши. Всего за 8 дней каждый из героев покажет себя с самой неожиданной стороны.