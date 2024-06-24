Умер на руках любимой: Олег Янковский всю жизнь прожил с единственной женщиной

Людмила Зорина — самая талантливая и красивая студентка театрального училища Саратова — вышла замуж за Олега Янковского, когда они оба учились на втором курсе.
Влюблённые делили все радости и горести жизни на двоих, преодолевали трудности и достигали успехов, решающим из которых стало приглашение Янковского в Москву. Людмила не раздумывая поехала за мужем, отказавшись от карьеры актрисы ради семьи.
Несмотря на многочисленные слухи о романах Янковского с девушками из театра, Людмила всегда была выше этих сплетен. Единственной актрисой, с которой связывали имя Янковского помимо его жены, была Ирина Купченко. Они трижды играли любовь на экране так убедительно, что окружающие заподозрили между ними роман. Однако семейный статус Олега Ивановича оставался неизменным до конца его жизни.
Олег Янковский умер рядом со своей единственной любовью, окружённый теплом и вниманием самой близкой ему женщины.
Ранее Правда.ру писала, что Сергей Жигунов дважды женился на актрисе Вере Новиковой.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.