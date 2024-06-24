Дважды вошёл в одну реку: почему Сергей Жигунов снова женился на первой супруге

Сергей Жигунов дважды женился на актрисе Вере Новиковой

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Вера Новикова встретила Сергея Жигунова на съёмках фильма "Шанс". Актриса была несчастлива в первом браке и решила ответить на ухаживания коллеги.

Фото: YouTube канал show biz shorts by Скриншот видео YouTube канала show biz shorts is licensed under public domain

Влюблённые поженились, но через 20 лет после свадьбы в жизни Веры появилась соперница — актриса Анастасия Заворотнюк, с которой Жигунов снимался в сериале "Моя прекрасная няня".

Но отношения с Заворотнюк не выдержали первого же испытания на прочность. На съёмках шоу "Ледниковый период" Жигунов получил травму, и в больницу к нему приходила не Анастасия, а преданная Вера.

В 2009 году они снова сыграли свадьбу, и на этот раз Сергей поклялся ценить любовь и верность своей супруги. Но в 2020 году снова обманул любящую его женщину, завязав роман с журналисткой. Тогда пара снова рассталась, а Жигунов в 2021 году женился на новой избраннице — Виктории Ворожбит.