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Состоянии вечного праздника: почему Ирина Алфёрова бросила знаменитого мужа

Ирина Алфёрова заявила, что Абдулов "состоял из друзей"

1:07
Кино

В СССР актёры тоже изменяли своим жёнам и многие даже не скрывали этого. Первая красавица советского кино Ирина Алфёрова 17 лет прожила в браке с таким человеком.

Ирина Алфёрова заявила, что Абдулов "состоял из друзей"
Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение is licensed under public domain

Александр Абдулов был высоким красавцем с печальным взглядом и ослепительной улыбкой. Несмотря на то, что Алфёрова не терялась на его фоне, она как будто отходила на второй план. Поклонницы актёра вздыхали по нему и мечтали о такой же, как им казалось, крепкой семье. А Ирина в это время терпела бесконечные вечеринки и дружеские посиделки.

"Каждый день жить в состоянии вечного праздника я не могла. Мне надо было ощущать, что человек дышит только мной, видеть его, слышать, а Саша, если так можно сказать, состоял из своих друзей", — объяснила она однажды.

Наступил момент, когда терпение Ирины лопнуло. Она узнала об измене мужа и подала на развод. Они расстались, но смогли сохранить хорошие отношения до самой смерти знаменитого актёра.

Ранее Правда.ру писала, что жене Боярского пришлось многое терпеть.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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