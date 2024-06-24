Состоянии вечного праздника: почему Ирина Алфёрова бросила знаменитого мужа

В СССР актёры тоже изменяли своим жёнам и многие даже не скрывали этого. Первая красавица советского кино Ирина Алфёрова 17 лет прожила в браке с таким человеком.
Александр Абдулов был высоким красавцем с печальным взглядом и ослепительной улыбкой. Несмотря на то, что Алфёрова не терялась на его фоне, она как будто отходила на второй план. Поклонницы актёра вздыхали по нему и мечтали о такой же, как им казалось, крепкой семье. А Ирина в это время терпела бесконечные вечеринки и дружеские посиделки.
"Каждый день жить в состоянии вечного праздника я не могла. Мне надо было ощущать, что человек дышит только мной, видеть его, слышать, а Саша, если так можно сказать, состоял из своих друзей", — объяснила она однажды.
Наступил момент, когда терпение Ирины лопнуло. Она узнала об измене мужа и подала на развод. Они расстались, но смогли сохранить хорошие отношения до самой смерти знаменитого актёра.
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