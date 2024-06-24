Очень много пришлось в жизни терпеть: почему жена Боярского прощала его измены

Сложно сохранять верность, когда ты любим миллионами. Хотя в Советском Союзе официально не признавали секс, секс-символы всё же были. Их неотразимые экранные образы поклонники часто переносили на самих актёров, бегали за ними, а те не всегда могли устоять.
Правду о своих мужьях знали только их преданные и терпеливые супруги. Кто-то не выдерживал испытания медными трубами и семья распадалась. Но были и женщины, хранившие семью ради детей.
"Когда живешь с одной и той же женщиной год, пять, десять лет, перестаешь воспринимать ее как сексуальный объект…", — сказал в одном из интервью Михаил Боярский.
После выхода на экраны фильма о мушкетёрах вокруг него появилось множество поклонниц. Но жена Боярского, актриса Лариса Луппиан, стойко переносила и многочисленные слухи об изменах мужа, и его непростой характер.
"Мне очень много пришлось в жизни терпеть. Но есть пословица: "Терпение приносит розы, — призналась она в одном из интервью. — Мне кажется, то, что можно вытерпеть, надо терпеть. Ради сохранения семьи, ради детей", говорила она.
Лариса всегда считала, что дети чувствуют себя намного комфортнее в полной семье, чем с одним родителем. К тому же не факт, что во второй раз удастся создать семью. А жить одному человеку очень неуютно.
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