В 1930 году на экраны вышел первый советский звуковой фильм, и это была чёрно-белая документальная лента "Энтузиазм: Симфония Донбасса" режиссёра фильма был Дзиги Вертова, настоящее имя которого — Давид Кауфман.
Фильм рассказывал о выполнении пятилетнего плана в Донбассе и не избежал авангардистских фантазий режиссёра, воплощённых с помощью технических средств того времени.
Что касается звукоряда, то музыка Дмитрия Шостаковича там сменялась реальными звуками шахт и заводов. Видеоряд включал в себя сцены групповых танцевальных упражнений, работу шахтёров в забоях и преобразования церквей в клубы рабочей молодёжи.
За особые заслуги в создании и развитии советского кинематографа Вертов был награждён боевым орденом Красной Звезды. А Чарли Чаплин назвал эту ленту одной из самых впечатляющих "звукозрительных симфоний".
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.