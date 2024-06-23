"Звукозрительная симфония": Чарли Чаплин был в восторге от первого советского фильма со звуком

Первый советский звуковой фильм рассказывал про Донбасс

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

В 1930 году на экраны вышел первый советский звуковой фильм, и это была чёрно-белая документальная лента "Энтузиазм: Симфония Донбасса" режиссёра фильма был Дзиги Вертова, настоящее имя которого — Давид Кауфман.

Фото: YouTube канал Militant Atheism by Скриншот видео YouTube канала Militant Atheism is licensed under public domain

Фильм рассказывал о выполнении пятилетнего плана в Донбассе и не избежал авангардистских фантазий режиссёра, воплощённых с помощью технических средств того времени.

Что касается звукоряда, то музыка Дмитрия Шостаковича там сменялась реальными звуками шахт и заводов. Видеоряд включал в себя сцены групповых танцевальных упражнений, работу шахтёров в забоях и преобразования церквей в клубы рабочей молодёжи.

За особые заслуги в создании и развитии советского кинематографа Вертов был награждён боевым орденом Красной Звезды. А Чарли Чаплин назвал эту ленту одной из самых впечатляющих "звукозрительных симфоний".