Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенничество на дорогах: 4 способа защитить себя от подставных аварий
Bristolpost.co.uk: перечислено десять продуктов, которые нельзя разогревать ещё раз
Поклонники сериала "Пацаны" удивляются, что Энтони Старр не похож на своего героя
Атлет рассказал о технике универсального самомассажа
Скандал в семье Ефремовых: внучку Олега Ефремова избил итальянский муж
Как предотвратить спутывание и повреждение волос во время сна?
Звезды шоу-бизнеса в ресторанах: кто зарабатывает, а кто терпит убытки
Полис ОСАГО: что нужно знать каждому автовладельцу в России
Как выбрать масло для старых автомобилей: советы эксперта
"Звукозрительная симфония": Чарли Чаплин был в восторге от первого советского фильма со звуком

Первый советский звуковой фильм рассказывал про Донбасс

0:59
Кино

В 1930 году на экраны вышел первый советский звуковой фильм, и это была чёрно-белая документальная лента "Энтузиазм: Симфония Донбасса" режиссёра фильма был Дзиги Вертова, настоящее имя которого — Давид Кауфман.

Первый советский звуковой фильм рассказывал про Донбасс
Фото: YouTube канал Militant Atheism by Скриншот видео YouTube канала Militant Atheism is licensed under public domain

Фильм рассказывал о выполнении пятилетнего плана в Донбассе и не избежал авангардистских фантазий режиссёра, воплощённых с помощью технических средств того времени.

Что касается звукоряда, то музыка Дмитрия Шостаковича там сменялась реальными звуками шахт и заводов. Видеоряд включал в себя сцены групповых танцевальных упражнений, работу шахтёров в забоях и преобразования церквей в клубы рабочей молодёжи.

За особые заслуги в создании и развитии советского кинематографа Вертов был награждён боевым орденом Красной Звезды. А Чарли Чаплин назвал эту ленту одной из самых впечатляющих "звукозрительных симфоний".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Ани Лорак показала фото на коленях у жениха, победителя конкурса красоты "Мистер Испания"
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Последние материалы
Bristolpost.co.uk: перечислено десять продуктов, которые нельзя разогревать ещё раз
Поклонники сериала "Пацаны" удивляются, что Энтони Старр не похож на своего героя
Атлет рассказал о технике универсального самомассажа
Скандал в семье Ефремовых: внучку Олега Ефремова избил итальянский муж
Как предотвратить спутывание и повреждение волос во время сна?
Первый советский звуковой фильм рассказывал про Донбасс
Звезды шоу-бизнеса в ресторанах: кто зарабатывает, а кто терпит убытки
Полис ОСАГО: что нужно знать каждому автовладельцу в России
Как выбрать масло для старых автомобилей: советы эксперта
Самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 33т рублей в месяц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников