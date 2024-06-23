Почему кошкам так нравится проводить время в картонных коробках

Кошки не просто так обожают картонные коробки

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Не секрет, что картонные коробки — настоящий магнит для кошек. Людям пустая и ненужная коробка может казаться бесполезной вещью, которую давно пора выбросить, но у кошек на этот счёт своё мнение.

Фото: flickr.com by Windell Oskay is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кошки всегда остаются охотниками, и поэтому коробка полностью соответствует их инстинкту. Залезая в коробку, кошка чувствует, что находятся в засаде. Это идеальное место, чтобы высматривать добычу, оставаясь при этом невидимым.

Также коробки помогают кошкам успокаиваться. Животные тоже могут испытывать стресс, и им время от времени нужно побыть в одиночестве, спрятавшись от мира.

Кроме того, в коробке тепло. Кошки всегда стремятся в те места, где можно погреться, ведь идеальная для них температура — 35 градусов, то есть на 10 градусов выше средней температуры в доме.

Ну и, конечно, кошки — очень игривые существа, которым нравится всё исследовать. Почему бы в таком случае не обратить внимание на открытую коробку и не залезть внутрь?