Найдены шокирующие предсказания экстрасенсов об умершей Анастасии Заворотнюк

В 2012 году Анастасия Заворотнюк часто ездила на Украину, чтобы вести своё кулинарное шоу. Однажды актрисе предложили поучаствовать в украинской "Битве экстрасенсов", и она согласилась.
На шоу Заворотнюк сидела в комнате, за стеной которой работали экстрасенсы. Они улавливали энергетику гостьи, не зная, кто она, и не просто удивили, но и шокировали её своими заключениями.
Казахский экстрасенс Виктор Александровский сказал, что человек за стеной чудом избежал смерти, и добавил, что это было связано с бронхами или лёгкими, которые, возможно, были воспалены.
"Я в пятилетнем возрасте перенесла несколько операций на горле, у меня было тяжёлое воспаление гланд. Один раз оно обострилось так сильно, что меня еле успели довезти до больницы", — прокомментировала эти слова удивлённая Заворотнюк.
Медиум из Грузии Майя Дзидзишвили увидела смерть после рождения второго ребёнка Анастасии и предположила, что умер кто-то из родственников. Заворотнюк поменялась в лице, услышав эти слова, и согласилась. После рождения второго сына Заворотнюк умерла её свекровь.
Радостные события в семье Заворотнюк часто сопровождались контрастирующими с ними несчастьями. Именно после появления на свет дочери Анастасии и Петра Чернышёва началась болезнь актрисы, которая и привела к её смерти. Сегодня, просматривая запись давней передачи, можно сделать вывод, что тяжёлая утрата, которую сейчас переживают близкие Анастасии, уже тогда была предопределена.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.