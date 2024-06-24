Найдены шокирующие предсказания экстрасенсов об умершей Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк при жизни поучаствовала в "Битве экстрасенсов"

1:43 Your browser does not support the audio element. Кино

В 2012 году Анастасия Заворотнюк часто ездила на Украину, чтобы вести своё кулинарное шоу. Однажды актрисе предложили поучаствовать в украинской "Битве экстрасенсов", и она согласилась.

Фото: commons.wikimedia.org by Harshakamanuru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На шоу Заворотнюк сидела в комнате, за стеной которой работали экстрасенсы. Они улавливали энергетику гостьи, не зная, кто она, и не просто удивили, но и шокировали её своими заключениями.

Казахский экстрасенс Виктор Александровский сказал, что человек за стеной чудом избежал смерти, и добавил, что это было связано с бронхами или лёгкими, которые, возможно, были воспалены.

"Я в пятилетнем возрасте перенесла несколько операций на горле, у меня было тяжёлое воспаление гланд. Один раз оно обострилось так сильно, что меня еле успели довезти до больницы", — прокомментировала эти слова удивлённая Заворотнюк.

Медиум из Грузии Майя Дзидзишвили увидела смерть после рождения второго ребёнка Анастасии и предположила, что умер кто-то из родственников. Заворотнюк поменялась в лице, услышав эти слова, и согласилась. После рождения второго сына Заворотнюк умерла её свекровь.

Радостные события в семье Заворотнюк часто сопровождались контрастирующими с ними несчастьями. Именно после появления на свет дочери Анастасии и Петра Чернышёва началась болезнь актрисы, которая и привела к её смерти. Сегодня, просматривая запись давней передачи, можно сделать вывод, что тяжёлая утрата, которую сейчас переживают близкие Анастасии, уже тогда была предопределена.